GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'in kadro tercihini böyle yorumladı! "Kendisiyle çok çelişiyor"
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Altay'ı deplasmanda 1-0 devirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, teknik direktör Domenec Torrent'in kadro tercihini değerlendirdi. Taylan Antalyalı'nın kadroya alınmamasını ve Erick Pulgar'ın ilk 11 başlamasını yorumlayan Çorlu, "Anlamak mümkün değil. Taylan'ın mücadelesini takdir ediyorum, elinden geleni yapıyor kapasitesi belli. Görev adamı. Pulgar'ı bu zamana kadar neden yedek beklettin? Bundan önceki maçlarda neden 11 göremedim? Taylan'ı övüyorsunuz ama dün akşam neden kadroda yoktu? Kendisiyle çok çelişiyor." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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