GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'e sert eleştiri! "G.Saray'ın büyüklüğünü fark edememiş"
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay ile karşılaştı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Çorlu, "Hoca kendisine öz eleştiri yapması lazım. Hoca kendi adına oynuyor, Galatasaray'ın büyüklüğünü fark edememiş." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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