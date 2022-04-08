GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas: Seçim süreci devam etmektedir
Galatasaray Başkanı Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Dernekler Masası'nın teftişinden sonra İstanbul Valiliği'nin Galatasaray'a açtığı dava ile 30 Nisan'daki olağanüstü seçimin ertelenme ihtimali hakkında açıklama yapan Başkan Elmas, seçimin yapılacağını söyledi. Elmas, "Seçim süreci kesintisiz şekilde devam etmektedir." dedi. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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