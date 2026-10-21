Levent Tüzemen'den flaş Osimhen eleştirisi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lille'e konuk oldu. Çekişmeli mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen de Lille-Galatasaray karşılaşmasının ilk devresini yorumladı. Tüzemen, "Osimhen ne oynuyor merak ediyorum? İki tane deparı var. Neden kanatlara yakın oynuyor? Osimhen rakip ceza sahasına yapacağı koşularla etkili olur" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)