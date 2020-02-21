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Galatasaray dış sahada derbi zaferine hasret

Galatasaray deplasmanda derbi galibiyetine hasret... Sarı kırmızılı ekip ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
21.02.2020

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

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