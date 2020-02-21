Galatasaray dış sahada derbi zaferine hasret
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.
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