31 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşinde

Galatasaray, Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç'ün peşinde. Tecrübeli oyuncudan Fenerbahçe'den bonservisini alması istendi.
31.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray Deniz Türüç'ün peşinde Galatasaray Deniz Türüç'ün peşinde 31.08.2020
G.Saray Marcao'ya gelecek teklifleri bekliyor G.Saray Marcao'ya gelecek teklifleri bekliyor 31.08.2020
Marcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu Marcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu 29.08.2020
Galatasaray bu transfer döneminin mağlubudur "Galatasaray bu transfer döneminin mağlubudur" 29.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Cengiz'e sert eleştiri! Atkı alın diyen bir başkan hayatımda görmedim Cengiz'e sert eleştiri! "Atkı alın diyen bir başkan hayatımda görmedim" 29.08.2020
Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! En kısa sürede... Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! "En kısa sürede..." 28.08.2020
Belhanda'ya Gremio talip oldu Belhanda'ya Gremio talip oldu 27.08.2020
Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması! Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması! 26.08.2020
Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Galatasaray'a transferde rakip çıktı! 26.08.2020
Süper Kupa'nın hayatımda önemli bir yeri var "Süper Kupa'nın hayatımda önemli bir yeri var" 26.08.2020
Galatasaray'da Seri'nin yerine M'Vila Galatasaray'da Seri'nin yerine M'Vila 25.08.2020
G.Saray Ismaila Coulibaly ile bu hafta sözleşme imzalayacak "G.Saray Ismaila Coulibaly ile bu hafta sözleşme imzalayacak" 24.08.2020
Galatasaray genç yıldıza imzayı attırıyor! Galatasaray genç yıldıza imzayı attırıyor! 24.08.2020
G.Saray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi "G.Saray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi" 23.08.2020
Lech Poznan'dan Jozwiak ve Moder açıklaması Lech Poznan'dan Jozwiak ve Moder açıklaması 23.08.2020
Galatasaray 5 hazırlık maçı yapacak Galatasaray 5 hazırlık maçı yapacak 22.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Edin Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Giuliano savaşı sürüyor! İşte transferin perde arkası
Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör