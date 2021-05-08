Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında 2 penaltı çıktı! Erman Toroğlu değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın penaltısı penaltı. Donk Atiba'nın ayağına resmen basıyor. Galatasaray'ın penaltısını Cüneyt çok net verdi, ona bir bakmak lazım" dedi. | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri

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