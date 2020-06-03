Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide ameliyatından sonra hastanede tedavisine devam edilmişti. 18 Mayıs'tan beri hastanede olan Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

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