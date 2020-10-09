Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Camia olarak devletimizin yanındayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 115. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kurucu başkan Ali Sami Yen'in kabri başında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ülkemiz tam bağımsızlık için müthiş bir mücadele veriyor. Bu anlamda biz camia olarak milletimizin ve devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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