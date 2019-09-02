02 Eylül 2019, Pazartesi
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Galatasaray Andone'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Brighton and Hove Albion Kulübü ile Rumen futbolcu Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
02.09.2019
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