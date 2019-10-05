06 Ekim 2019, Pazar
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"Futbolcular Fatih Terim'i sallamıyorlar"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
05.10.2019
Toroğlu, "Galatasaray'ın oynadığı futbol zavallı. Bunun tek sorumlusu Fatih Terim. Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sallamıyorlar. Galatasaray takımı çalışmamış. Sen Galatasaray'san sahada bir şeyler yapacaksın Gençler takıma karşı, yenersin, yenilirsin ayrı." ifadelerini kullandı.
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