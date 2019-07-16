16 Temmuz 2019, Salı
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"Fulham Seri için 24.5 milyon Euro istiyor"
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Jean Michael Seri'nin menajeri, 27 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında konuştu.
16.07.2019
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