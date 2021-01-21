Flaş Onyekuru sözleri! Bruma'dan ve Rodrigues'ten daha iyi futbolcu

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, canlı yayında Henry Onyekuru transferini değerlendirdi. Nijeryalı futbolcuya Monaco'da haksızlık yapıldığını dile getiren Korkmaz, Garry Rodrigues ve Bruma'dan da daha iyi futbolcu olduğunu açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

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