Fernando Muslera taburcu oldu

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Uruguaylı file bekçisi, "Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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