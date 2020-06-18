18 Haziran 2020, Perşembe

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Fernando Muslera taburcu oldu

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Uruguaylı file bekçisi, "Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
18.06.2020
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