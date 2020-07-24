Fernando Muslera: Galatasaray'da emekli olmamı istiyorlar

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay basınına konuştu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Muslera, "Burada emekli olmamı ve kulüpte çalışmamı istiyorlar." diye konuştu.

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