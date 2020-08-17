17 Ağustos 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli sarı kırmızılı ekibi alacaklarını gerekçe göstererek FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Cezayir basınından El Moudjahid'in haberine göre Nisan ayından bu yana alacakları tahsil edemeyen Feghouli'nin kulübe tanıdığı sürenin dolmasının ardından FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.
17.08.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe Mame Thiam ile görüştü
- Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta
- Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
- F.Bahçe'nin yeni forveti kim olacak? Canlı yayında duyurdu
- Fenerbahçe Mame Thiam ile görüştü
- Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor
- F.Bahçe'nin yeni forveti kim olacak? Canlı yayında duyurdu
- Loïc Rémy, Fenerbahçe'ye Geliyor mu? Ahmet Selim Kul Son Gelişmeleri Açıkladı! / A Spor
- Emre Bol Fenerbahçe'nin Transfer Gündemini Deperlendirdi! / A Spor / Transfer Raporu / 15.08.2020
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama