08 Şubat 2019, Cuma
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Fatih Terim'in acı günü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim, son yolculuğuna uğurlandı.
08.02.2019
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