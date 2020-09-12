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Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Okay Yokuşlu transferiyle ilgili de konuşan Terim, "Celta Vigo, Okay'ı bırakmak istemiyor." dedi.
12.09.2020
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