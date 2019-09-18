18 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
18.09.2019
Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamayı yanıtlayan Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!
- Beşiktaş'ta kritik 11 gün
- Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap!
- Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap!
- Abdullah Avcı'dan Bratislava rotasyonu
- Ünal Karaman'dan sakatlık açıklaması!
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı
- Başkan Erdoğan TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
- Galatasaray Avrupa'da kazanmakta zorlanıyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"