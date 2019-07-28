28 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, tazminatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a sosyal medya hesabından vecap verdi.
28.07.2019

Galatasaray Falcao ile anlaştı iddiası! İşte yıllık ücreti... Galatasaray Falcao ile anlaştı iddiası! İşte yıllık ücreti... 28.07.2019
Galatasaray Falcao ile el sıkıştı! "Galatasaray Falcao ile el sıkıştı!" 26.07.2019
Maicon ve Fernando'nun ayrılmasına üzüldüm "Maicon ve Fernando'nun ayrılmasına üzüldüm" 26.07.2019
Galatasaray'a Everton'dan kötü haber Galatasaray'a Everton'dan kötü haber 26.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da 1 numaralı gündem Falcao Galatasaray'da 1 numaralı gündem Falcao 26.07.2019
Mustafa Cengiz’den taraftara Falcao yanıtı! Mustafa Cengiz’den taraftara Falcao yanıtı! 25.07.2019
Mustafa Cengiz'den flaş transfer açıklaması! Mustafa Cengiz'den flaş transfer açıklaması! 25.07.2019
Galatasaraylı futbolcuların 2500 metrede dağ gezisi Galatasaraylı futbolcuların 2500 metrede dağ gezisi 25.07.2019
Diagne için en yüksek teklif 9.5 milyon € Diagne için en yüksek teklif 9.5 milyon € 25.07.2019
Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması! Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması! 24.07.2019
Terim'in ilgisi beni Galatasaray'a getirdi "Terim'in ilgisi beni Galatasaray'a getirdi" 24.07.2019
Diagne için en yüksek teklif 9.5 milyon euro Diagne için en yüksek teklif 9.5 milyon euro 24.07.2019
Muslera ligin en iyi kalecisi "Muslera ligin en iyi kalecisi" 24.07.2019
Kampın yıldızı Ryan Babel Kampın yıldızı Ryan Babel 24.07.2019
Galatasaray'ın Cuellar ısrarı Galatasaray'ın Cuellar ısrarı 24.07.2019
Donk, Hasan Şaş'la yaşadığı pozisyonu anlattı Donk, Hasan Şaş'la yaşadığı pozisyonu anlattı 24.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam
Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla...
Fenerbahçe'ye iki şok birden!
Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao...
Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!
Fenerbahçe'ye Roma'dan 3 transfer birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör