Fatih Terim: Muslera'nın sakatlığı takımı etkiledi
Corona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 2-0 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yaşadıkları sakatlıklardan ötürü üzgün olan deneyimli çalıştırıcı Terim, "Aksilik mi dersiniz yoksa şanssızlık mı dersiniz. Ne dersek diyelim ama günün sonunda 3 puan kaybının daha önünde kayıplarımız var. İki tane oyuncumuz var. Muslera'nın ayağı kırıldı. Ağır bir darbe aldık. İki oyuncumuz da cezalı duruma düştü. İlk haftaya kötü başladık. Bizi oynatmamak için iyi tedbirler almış Rizespor vardı sahada. Ünal hocayı tebrik ediyorum. Rizespor gayet başarılı maç oynadı. Biz Galatasaray olarak ilk dakikalar iyi başlamadık ancak Muslera'dan sonra bu atmosferden etkilendiğini düşünüyorum. Muslera bizi çok acıttı. Bizim ve ülke futbolu için sevilen kaleciydi. Oyuncularımıza geçmiş olsun. Üzgünüm. Andone de diz bağlarından ağır sakatlandı büyük ihtimal sezonu kapattı. Seyircisiz bir maçta eğer bu kadar konu varsa zaten benim söylemem gereken bir şey olmamalı. Rizespor çok çalıştı, çok uğraştı. Tekrar kutluyorum. Buradan 4 oyuncu artı 3 puan kaybederek gidiyoruz. Keşke 3 puanı kaybetsek ama oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasaydı. Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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