01 Ekim 2021, Cuma

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Fatih Terim Marsilya - Galatasaray maçı sonrası konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda oynadıkları ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Marsilya maçının ardından katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
01.10.2021
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