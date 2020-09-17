17 Eylül 2020, Perşembe

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Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçti ve 3. tura yükseldi. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Bugün teknik direktör olarak 500. maçım. Bunu kelimelerle anlatmak zor. En kısa tanım şu olabilir: İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa'daki 100. galibiyete denk gelmesi de güzel oldu." ifadelerini kullandı.
17.09.2020
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