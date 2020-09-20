20 Eylül 2020, Pazar
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Fatih Terim: İnşallah kazanma alışkanlığımıza devam ederiz
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i Falcao ve Belhanda'nın golleriyle 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Terim hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi için, "Hafta sonu da inşallah Ali Sami Yen'de kazanma alışkanlığımıza devam ederiz" ifadelerini kullandı.
20.09.2020
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