Fatih Terim: İnşallah kazanma alışkanlığımıza devam ederiz

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i Falcao ve Belhanda'nın golleriyle 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Terim hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi için, "Hafta sonu da inşallah Ali Sami Yen'de kazanma alışkanlığımıza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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