02 Ağustos 2019, Cuma
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"Falcao stadyuma helikopterle inebilir"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray Falcao transferinde aşama aşama basamakları tırmandı. Falcao, Türk Telekom Stadı'na helikopterle inebilir" ifadelerini kullandı.
02.08.2019
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