Ertuğral Luyindama'yı anlattı

Kariyerinin büyük bir bölümünü Afrika kıtasında geçiren ve bir dönem Kongo milli takım direktörlüğü yapan Muhsin Ertuğral, Galatasaray'ın kongolu yeni transferi Christian Luyindama'yı A Spor'a değerlendirdi.