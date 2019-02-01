01 Şubat 2019, Cuma

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Ertuğral Luyindama'yı anlattı

Kariyerinin büyük bir bölümünü Afrika kıtasında geçiren ve bir dönem Kongo milli takım direktörlüğü yapan Muhsin Ertuğral, Galatasaray'ın kongolu yeni transferi Christian Luyindama'yı A Spor'a değerlendirdi.
01.02.2019

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