Erman Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken Galatasaray bir penaltı atışından yararlanamadı. Öte yandan Galatasaray'da Marcao çift sarı kart ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Galatasaray maçının ilk devresindeki hakem kararlarını yorumladı.