Erman Toroğlu'dan yıllar sonra itiraf! "Galatasaray maçında sahayı terk ettim"

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, yıllar önce Galatasaray stadında yaşadığı anısını anlattı. Hagi'nin kırmızı kart görmesinin ardından kendisine gösterilen yoğun tepkiyle Toroğlu, stadı 65. dakikada terk ettiğini ifade etti. İşte o sözler...

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