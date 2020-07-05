05 Temmuz 2020, Pazar
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Erman Toroğlu: Monaco Galatasaray'a bunun cezasını çekeceksiniz demiş
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Monaco arasında geçen Henry Onyekuru krizine değindi. Toroğlu, "Monaco, Galatasaray'a Falcao'yu bedelsiz aldınız bunun cezasını çekeceksiniz' demiş" ifadelerini kullandı.
05.07.2020
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