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Erman Toroğlu: Galatasaray'ın transferleri bit pazarından

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Alınanlar hep bit pazarından. 2. el 3. el... O çilekler yok artık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri
12.09.2020
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