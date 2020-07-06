06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Erman Toroğlu: Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir. Duruma bakacak, kupalara da gidemeyecekse, para da yoksa, şu durumda iki sene şampiyon yapmış teknik adam, 'Bu sene de olmadı' deyip, kenara geçip, bekleyecek gibi geliyor bana. Bunlar hazırlık konuşmaları." dedi.
06.07.2020
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