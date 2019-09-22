22 Eylül 2019, Pazar

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Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 51. dakikasında Islam Chabek'in Ömer Bayram'a attığı dirsek pozisyonunu yorumlayan usta yorumcu Erman Toroğlu, Malatyasporlu oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi ve "Malatyasporlu oyuncunun neresine darbe geldi? Adam gidiyor dirseği rakibinin suratına geçtiriyor, net kırmızı kart. Çarpışma numarasıyla yatıyor. Size söylüyorum, hiç bir yerine darbe gelmiyor" ifadelerini kullandı.
22.09.2019

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