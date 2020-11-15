Erman Toroğlu: Ali Sami Yen'in kemikleri sızladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, aralık ayında seçime gitme kararı alan sarı-kırmızılılarla ilgili "Galatasaray hani kötüydü neden bu kadar aday çıktı? Öyle diyorlardı, ibra etmediler. Adama mezarlıkta omuz attılar. Ali Sami Yen'in kemikleri sızladı." ifadelerini kullandı.

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