Ender Bilgin: Diagne'nin bu performansı devam ederse Falcao formayı zor görür

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne, bu maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor Müdürü Ender Bilgin, "Diagne'nin bu performansı devam ederse Falcao formayı zor görür" ifadelerini kullandı.

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