Emre Kaplan Galatasaray'daki transfer gelişmelerini aktardı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona ermiş ve kulübede yer almıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, flaş transfer itiraflarında bulundu. A Spor muhabiri Emre Kaplan da sarı-kırmızılılardaki transfer gelişmlerini aktardı. İşte tüm detaylar...

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