15 Mayıs 2020, Cuma
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Doktoru açıkladı! Mustafa Cengiz uyanır uyanmaz bunu yaptı
Geçtiğimiz hafta beyin operasyonu geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Cengiz'in taburcu olmasının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Dr. Uğur Türe, Mustafa Cengiz'in uyanır uyanmaz Galatasaray yönetimini topladığını söyledi.
15.05.2020
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