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Canlı yayında flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı?

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Onyekuru'nun Galatasaray'daki durumuna dair konuşan Kaplan, "Eğer başka bir takım Monaco'nun istediği bonservisi masaya koymazsa, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon da Onyekuru'yu kiralaması yüksek ihtimal. Onyekuru'nun Galatasaray'da kalması kalmamasından daha yüksek ihtimal olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullanırken, transferle ilgili ise "Fatih Hoca'nın transferde önceliği yerli ağırlıklı." dedi. İşte Kaplan'ın tüm açıklamaları...
22.05.2020
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