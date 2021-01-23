23 Ocak 2021, Cumartesi
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Canlı yayında açıkladı! "Onyekuru'un bu gelişi farklı"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Onyekuru transferi hakkında flaş yorumlarda bulundu. Dindar, Nijeryalı oyuncunun bu gelişinin biraz daha farklı olduğu, sezon sonunda satın alma opsiyonunun bulunduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
23.01.2021
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