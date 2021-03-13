13 Mart 2021, Cumartesi
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Canlı yayında açıkladı! İşte Belhanda'nın yeni adresi
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların sözleşmesini feshettiği Belhanda'ya da değinen Özcan, "Oyuncunun menajeri devre arasında Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferini sağlamıştı. Başakşehir'le iyi ilişkiler içinde, Belhanda İstanbul'a devam etmek istiyor. Aykut Kocaman Başakşehir'de kalırsa Belhanda'nın yeni durağı Başakşehir olacak gibi gözüküyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
13.03.2021
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