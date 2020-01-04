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"Ben olsam Arda Turan'ı Galatasaray'a alırım"

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
04.01.2020

Galatasaray'ın Arda Turan gündemine dair konuşan Turhan, "Ben olsam Arda Turan'ı Galatasaray'a alırım" ifadelerini kullandı.

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