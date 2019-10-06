06 Ekim 2019, Pazar

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Belhanda'nın pozisyonu penaltı mı? İşte cevabı...

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Usta yorumcular Belhanda'nın yerde kaldığı ve penaltı beklenilen poziyonu değerlendiredi. Pozisyon penaltı mı? İşte cevabı...
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