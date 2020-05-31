31 Mayıs 2020, Pazar
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Belhanda'dan Galatasaray yönetimine flaş talep! Canlı yayında açıkladı
Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, Faslı futbolcunun 2021 yılında biten sözleşmesinin uzatıldığı takdirde maaş indirimini kabul edeceğini yönetime bildirdiğini söyledi.
31.05.2020
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