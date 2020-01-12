12 Ocak 2020, Pazar
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Babel'den Galatasaray'a gönderme
Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Babel, sarı kırmızılı takımın oyununu eleştirdi. Ajax'ın iyi bir futbol oynadığını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Burada elimden gelenin en iyisini yapmak, en iyi futbolumu oynamak istiyorum ve bu iyi oynayan bir takımda daha kolay... Galatasaray'da sezonun ilk yarısı zor geçmişti. Bu transferle Galatasaray'a asıl yardımım mali açıdan oldu çünkü kulüp bazı problemlerle mücadele ediyor. Böylece bir kazan-kazan durumu oldu." ifadelerini kullandı.
12.01.2020
Transfer süreciyle ilgili konuşan Ryan Babel, "Transfer bana bağlı değildi. Galatasaray'ın buna nasıl bakacağıyla ilgiliydi. Benim için seçim kolaydı. Kiralık olarak her iki kulübe de yarayan bir seçenekle transfer kısa sürede gerçekleşti. Bu transferle kendime de yatırım yapmış oluyorum. Böylece Avrupa Futbol Şampiyonası süresince daha faydalı olabileceğim" dedi.
Ajax'a döndüğü için mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Ajax'lı bir futbolcu olduğum ve hep öyle kaldığım bir sır değil. Son dokuz yılda kulübün nasıl geliştiğini görmek çok güzel. Tüm dünyadan futbolseverlerin yeniden Ajax'ı konuşmaya başladıkları bir dönemde bu takıma gelmek mutluluk verici. Sezon sonuna kadar bu takımın parçası olmak özel bir şey" şeklinde konuştu.
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