18 Mayıs 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Aykut İnce: Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu
Yaklaşık 1 hafta önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirmiş ve taburcu olmuştu. Yeniden hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, ameliyat oldu. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı. İnce, "Mustafa Cengiz dün gece yeniden rahatsızlandı ve acil bir kararla sabah saatlerinde mide ameliyatı oldu. Operasyonu devam ediyor ve durumunun iyi olduğu bilgisi kulağımıza geliyor" ifadelerini kullandı.
18.05.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe yerlilere yönelecek
- Canlı yayında açıkladı! Yeniden aday olacak mı?
- Falcao'dan gol sevinci önlemlerine eleştiri
- Trabzonspor lige hazır
- Emre Kocadağ'dan eleştirilere yanıt
- Lemina Southampton'dan kolaylık istedi
- Trabzonspor lige hazır
- "Federasyon teknik direktörlerle fikir alışverişinde bulunabilir"
- Emre Kocadağ'dan eleştirilere yanıt
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı