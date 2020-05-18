Aykut İnce: Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu

Yaklaşık 1 hafta önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirmiş ve taburcu olmuştu. Yeniden hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, ameliyat oldu. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı. İnce, "Mustafa Cengiz dün gece yeniden rahatsızlandı ve acil bir kararla sabah saatlerinde mide ameliyatı oldu. Operasyonu devam ediyor ve durumunun iyi olduğu bilgisi kulağımıza geliyor" ifadelerini kullandı.

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