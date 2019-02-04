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Aslan zirve yarışında ağır yara aldı

Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
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