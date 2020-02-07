07 Şubat 2020, Cuma

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Aslan kupada hayal kırıklığı yaşadı

Galatasaray kupada hayal kırıklığı yaşıyor... Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek rövanş maçı için turu zora soktu. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibi karşısında oynanan futbolla da tatmin etmedi. Fatih terim'in yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta sarı-kırmızılı ekip, hem savunmada hem de hücumda bekleneni veremedi.
07.02.2020

Galatasaray aynı zamanda 2020 yılındaki ilk yenilgisini aldı... Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde ligdeki 3 maçını da kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir galibiyet ve bir beraberlikle tur atlayan sarı-kırmızılar, Alanya'dan mağlubiyetle döndü.

Son 4 sezonda 2 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, bir kez de yarı final oynayan Galatasaray, bu sezon kupada turu rövanş maçlarında geçti. 5. turda Tuzlaspor'a ilk maçta 2-0 yenilmesine rağmen rövanşta 4-0 kazanarak tur atlayan Fatih Terim'in öğrencileri, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek elemişti.

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