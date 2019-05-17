17 Mayıs 2019, Cuma
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Aslan duble peşinde
Akhisarspor'u 3-1'lik skorla devirerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'i de mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.
17.05.2019
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