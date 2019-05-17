Aslan duble peşinde

Akhisarspor'u 3-1'lik skorla devirerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'i de mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.