15 Ağustos 2019, Perşembe

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Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı ​Abdurrahim ​Albayrak ile birlikte ​Falcao transferi için ​Monaco ile Fransa'da görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut İstanbul'a döndü. Gelecek hafta her şeyin netleşeceğini söyleyen Bulut, "Falcao'nun niyeti Galatasaray'da oynamak" dedi.
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