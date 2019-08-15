Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı ​Abdurrahim ​Albayrak ile birlikte ​Falcao transferi için ​Monaco ile Fransa'da görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut İstanbul'a döndü. Gelecek hafta her şeyin netleşeceğini söyleyen Bulut, "Falcao'nun niyeti Galatasaray'da oynamak" dedi.