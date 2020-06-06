Ada basınından Taylor iddiası

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florin Andone'nin yerine golcü arayışına giren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Championship takımlarından Charlton Athletic'te forma giyen Lyle Taylor'u gündemine aldı.

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