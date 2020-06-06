06 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ada basınından Taylor iddiası

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florin Andone'nin yerine golcü arayışına giren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Championship takımlarından Charlton Athletic'te forma giyen Lyle Taylor'u gündemine aldı.
06.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Ada basınından Taylor iddiası Ada basınından Taylor iddiası 06.06.2020
Galatasaray'da Diagne'ye son bir şans Galatasaray'da Diagne'ye son bir şans 06.06.2020
Marcao sahalara ne zaman dönecek? Marcao sahalara ne zaman dönecek? 05.06.2020
İspanya'dan Galatasaray iddiası İspanya'dan Galatasaray iddiası 05.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da Marcao en az 2 hafta yok Galatasaray'da Marcao en az 2 hafta yok 05.06.2020
Yeni bir Arda Turan yetişiyor! Hem de sol ayak... Yeni bir Arda Turan yetişiyor! Hem de sol ayak... 04.06.2020
Galatasaray'ın transfer politikası Galatasaray'ın transfer politikası 04.06.2020
Galatasaray'da yabancı belirsizliği Galatasaray'da yabancı belirsizliği 04.06.2020
Galatasaray'da Marcao şoku Galatasaray'da Marcao şoku 04.06.2020
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu 03.06.2020
Dört Büyükler en çok bekte zorlanacak Dört Büyükler en çok "bek"te zorlanacak 03.06.2020
Adım adım düşünmeliyiz "Adım adım düşünmeliyiz" 03.06.2020
Martin Linnes ve Emre Akbaba krizi fırsata çevirdi Martin Linnes ve Emre Akbaba krizi fırsata çevirdi 03.06.2020
Galatasaray'a Rumen yıldız Galatasaray'a Rumen yıldız 03.06.2020
G.Saray'da hangi isimler takımdan ayrılacak? G.Saray'da hangi isimler takımdan ayrılacak? 02.06.2020
Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye tepki Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye tepki 02.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...
Hasan Ali Kaldırım'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Sergen Yalçın'dan yıldız isim için şok sözler! "Giderse gitsin"
Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...
Galatasaray'da Diagne ile ilgili yeni karar! Fatih Terim...
Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş efsanesi bitiriyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör