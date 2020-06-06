06 Haziran 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ada basınından Taylor iddiası
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florin Andone'nin yerine golcü arayışına giren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Championship takımlarından Charlton Athletic'te forma giyen Lyle Taylor'u gündemine aldı.
06.06.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Emre Bol: Caner Fenerbahçe'ye gelemez
- "Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Galatasaray ile görüşmüş"
- "Hayatımda Max Kruse gibi Alman görmedim"
- Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması
- Beşiktaş'ta bağış kampanyası yolda
- Fenerbahçe başarılı bir kamp geçirdi
- Galatasaray'da Diagne'ye son bir şans
- Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması
- F.Bahçe Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ı istiyor
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı