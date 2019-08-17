Abdurrahim Albrayrak'tan Falcao açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı​ Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun diyen ​Albayrak, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını da ifade etti.